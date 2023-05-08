حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

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أعلن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة بيراميدز مساء غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي على ملعب الدفاع الجوي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كما يلي:

المرمى: محمد فوزي – محمود كوكو – أحمد عادل

الدفاع: محمد هاشم – محمد نصر – محمد بيومي – عصام صبحي – كريم عرفات – محمد دسوقي

خط الوسط: عماد حمدي – سيرجي أكا – محمد حسن – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – صالح جمعة – عمر الساعي – كريم الديب

الهجوم: ياو أنور – محمود الشبراوي – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – فراس شواط.