قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن حدوث الزلازل المتوسطة في إثيوبيا أمر طبيعي لكن الزلزال الكبير وارد الحدوث في أي وقت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن التخوف من حدوث زلزال بعد ملء سد النهضة، موضحا أن كمية المياه المخزنة حاليا إلى 13 مليار متر مكعب، في حين أن أديس أبابا تعتزم تخزين 74 مليارا.

وأشار إلى أن إنشاء سد ضخم بهذه السعة الكبيرة في وجود فوالق ونشاط زلزالي هو الأكبر في قارة إفريقيا يمثل خطورة، موضحا أن المفاوضات حال استئنافها يمكن أن تتناول طريقة الملء والتشغيل.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يسع السد لتخزين 74 مليار متر مكعب في حين لا يتم ملؤه بالكامل، لما يُشكله ذلك من خطر شديد على السودان، ويهدد شعبه.

ونوه بأنه تخزين هذه الكمية يعني أنّ السد سيبلغ وزنه 74 مليار طن، في حين أنه مقام بمنطقة بها تشققات، موضحا أنه مع الوزن الجديد تزداد الفوالق والتشققات.

وأفاد بإمكانية تسرب مياه في هذه التشققات وتساعد على المزيد من الانزلاقات ومن ثم حدوث الزلازل، داعيا للتعلم جيدا من التجربة التركية والرعب الذي عاشته البلاد بعد السدود التي تم إنشاؤها جنوب الأناضول.

وكان شراقي قد كشف في وقت سابق، عن حدوث زلزال متوسط القوة في إثيوبيا، فجر الأحد، وقال إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات، وبقوة 4.1 ريختر، وأن مركز الزلزال هو منطقة الأخدود الإفريقي.