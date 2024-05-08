رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا

قدم الدكتور أحمد عطيه، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، الشكر لقيادات كلية الإعلام على رعاية موضوع الاقتصاد الأخضر، ضمن فعاليات مؤتمر كلية الإعلام العلمي لهذا العام، منوها إلى أن رعاية بنك ناصر الاجتماعي للمؤتمر تأتي في إطار اهتمام قيادات بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي، برعاية المنظومة التعليمية، بما يحقق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، موجها التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها في رعاية جهود التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، أن الاقتصاد الأخضر أصبح اتجاها وطنيا، وذلك عبر تبني خطط رفع كفاءة الموارد، بسبب تصاعد الاهتمام الدولي والمحلي به، منوها إلى أن الاقتصاد الأخضر كمصطلح يرتبط بجهود التنمية المستدامة وأن الاهتمام به يأتي من أجل تعزيز الرؤى الاقتصادية، ودفعها قدما.

وأشار عطيه إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة بالاقتصاد الأخضر عالميا إلى ١٢ تريليون دولار استثمارات، منوها إلى أنها تمثل حصة سوقية ربحية ٦ تريليونات دولار حاليا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر يوفر ٢٤ مليون فرصة عمل في رؤى الخبراء المتوقعة عام ٢٠٣٤.

وأشار إلى أن مصر تواجه المخاطر المجتمعية في ضوء رؤية ٢٠٣٠ لدعم الاستقرار المالي، وأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يلزمه تعزيز اللوائح والبنية التحتية والمعرفية وهو الدور المنوط وسائل الإعلام.