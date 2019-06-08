رئيس سريلانكا يعارض تحقيق لجنة برلمانية في اعتداءات عيد الفصح

أبلغ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا -اليوم السبت- حكومته بأنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في اعتداءات عيد الفصح الانتحارية.

ودعا الرئيس -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إلى اجتماع طارئ لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة بالتحقيق في الاعتداءات التي وقعت يوم 21 أبريل وأسفرت عن 258 قتيلا بينهم نحو 45 أجنبيا وحوالى 500 جريح.

وقال مصدر وزاري إن الرئيس رفض السماح لأي شرطي أو عسكري أو عنصر في أجهزة الاستخبارات للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، ذاكرا أن الاجتماع انتهى بدون نتيجة واضحة، كما أن الحكومة أيضا لم تتفق على تعليق عمل اللجنة.

وكان قائد جهاز الاستخبارات سيسيرا منديس أخذ على الرئيس أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمني لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن متطرفين وتم وقف البث المباشر لأعمال اللجنة خلال إفادته بأمر من الرئيس.