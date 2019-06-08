محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت اليوم السبت، حيث تابع انتظام سير الامتحانات في يومها الأول؛ للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.

وتفقد المحافظ سير الامتحانات بلجان مدرستي أبناء الثورة و6 أكتوبر، يرافقه محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، ويؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في اليوم الأول.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم طوال 24 ساعة، وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

وكان المحافظ قد قرر تشكيل لجنة عليا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة لعام 2019، حيث تختص اللجنة بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل وأثناء الامتحان، ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان.