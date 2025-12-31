الأوقاف توزع 8 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي بـ4 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف أداء دورها المجتمعي والإنساني؛ إذ نفّذت حملة موسّعة لتوزيع ثمانية أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: كفر الشيخ، ودمياط، وجنوب سيناء، والشرقية؛ دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذا لتوجه الدولة نحو ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز منظومة الحماية الغذائية.

ونُفِّذت أعمال التوزيع من خلال منظومة عمل متكاملة شاركت فيها: مديريات أوقاف كفر الشيخ، ودمياط، وجنوب سيناء، والشرقية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية بالأربع محافظات، مع الاعتماد على آليات دقيقة للحصر والتدقيق، بما يضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وبما يصون كرامة المنتفعين.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد نموذجًا عمليًا ناجحًا للشراكة المؤسسية في العمل الاجتماعي؛ إذ يجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، إلى جانب كفاءة الإدارة والتنظيم في جميع مراحل التنفيذ، بدءًا من الذبح والتجهيز وصولًا إلى التوزيع.