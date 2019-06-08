شركة فوسون تجري مفاوضات لشراء توماس كوك

تجري شركة فوسون الدولية المحدودة مفاوضات لشراء شركة توماس كوك العمومية المحدودة السياحية.

وتعتبر شركة فوسون المسجلة في هونج كونج بالفعل أكبر مساهم في توماس كوك، وتعمل فوسون مع بنك جي بي مورجان تشيس بصدد العرض المحتمل، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة بلومبرج للانباء، ما زالت المناقشات في مرحلة مبكرة، وليس من المؤكد أنها ستسفر عن عرض. وسيتم استثناء خطوط توماس كوك الجوية من أي صفقة، حيث لن تتمكن فوسون من الاستحواذ عليها بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي شركة فوسون على الفور للحصول على تعليق خارج ساعات العملالمعتادة ، بينما رفض متحدث باسم شركة توماس كوك الإدلاء بتعليق.

وفي الشهر الماضي، تلقت توماس كوك - أقدم وكالة سفريات في العالم - عرضا من شركة الأسهم الخاصة "ترايتون بارتنرز" للاستحواذ على فرعها الاسكندنافي. وذكرت أنها تدرس العرض، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار. وكانت هناك أيضًا محاولة للاستحواذ على خطوطها الجوية من قبل شركة الطيران البرتغالية "هاي فلاي".

وتواجه توماس كوك بيئة تشغيل قاسية في قطاع السفر الأوروبي، حيث أضر انخفاض الحجوزات وعدم اليقين حول مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بشركة السياحة.