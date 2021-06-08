 الحكومة الأمريكية تصادر ملايين الدولارات بالعملة المشفرة بعد قرصنة تسببت في وقف خط أنابيب للوقود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الأمريكية تصادر ملايين الدولارات بالعملة المشفرة بعد قرصنة تسببت في وقف خط أنابيب للوقود

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 6:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 6:17 ص

صادرت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، ملايين الدولارات بالعملة المشفرة، التي تم دفعها للقراصنة بعد هجوم إلكتروني تسبب في توقف أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد .
وذكر مسئولون أمريكيون، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الأموال كانت قد أرسلت بشكل عملات مشفرة إلى عصابة من القراصنة معروفة باسم "DarkSide"، الذين اقتحموا نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة، ما تسبب بإغلاق الشركة التي تتخذ من جورجيا مقرا لها، في 7 مايو.
جدير بالذكر أن الهجوم الإلكتروني تسبب في توقف عمليات أنبوب النفط التابع لشركة "كولونيال بايبلاين"، الشهر الماضي، ما ساهم بخلق نقص حاد في الوقود في عدد من الولايات.. ومن المقرر أن يكشف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن العملية خلال مؤتمر صحفي.

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