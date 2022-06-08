 شكري يجتمع مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شكري يجتمع مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 9:14 ص

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الأربعاء اجتماعا مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون حول المناخ.
ويتواجد وزير الخارجية حاليا فى ألمانيا حيث يشارك في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
ومن المقرر أن يقوم الوزير شكري، على هامش مشاركته في الاجتماعات، بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.

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