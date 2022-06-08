 واشنطن تؤكد التزامها بإتاحة القمح الأوكراني في الأسواق العالمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تؤكد التزامها بإتاحة القمح الأوكراني في الأسواق العالمية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:28 ص

أكدت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي التزام بلادها بإتاحة القمح الأوكراني في الأسواق العالمية في ظل تأثير العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا حرب الروسية على تهديد الأمن الغذائي العالمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن هذا جاء خلال لقاء شيرمان مع نظيرها الأوكراني ديمترو سينيك في العاصمة الكورية الجنوبية سول.
وأضاف المتحدث أن شيرمان أكدت كذلك دعم بلادها القوي والمتواصل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.
ولفت إلى أن المسئولة الأمريكية أطلعت نظيرها الأوكراني على مستجدات المساعدات الأمريكية لبلاده في الأمن والمجالات الإنسانية والمساعدات الاقتصادية إضافة إلى دعم الميزانية.

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