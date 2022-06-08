محافظ سوهاج: تشديد الإجراءات وإحكام الرقابة على حركة نقل وتوريد القمح

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 86 ألفا و151 طن القمح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقع تخزيني على مستوى المحافظة.

وأكد الفقي، خلال الاجتماع على تشديد الإجراءات، وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماح، والتنسيق بين مديريات "الزراعة، والتموين، ومباحث التموين"؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ لضوابط التوريد، موجها بتكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد، ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح، وتوريدها إلى شون وصوامع المحافظة.

واستعرض جهود الحملات التموينية لضبط الاقماح الغير مورده قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم تحرير 36 محضرا وضبط 229 طنا، موجها بتكثيف تلك الحملات بالتوازي مع تكثيف عمليات التوعية بأهمية توريد الأقماح للجهات الحكومية، وتعريف المزارعين بعقوبات عدم التوريد، والتي تصل بخلاف تحرير المحاضر إلى الحرمان من الحصول على الأسمدة المدعمة، أو التعامل مع البنك الزراعي المصري، والاستفادة من أية مميزات يتم تقديمها للمزارعين.