الشعبويون ينسحبون من الائتلاف البلغاري واحتمال تشكيل حكومة أقلية

قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف اليوم الاربعاء، إنه مستعد لقيادة حكومة أقلية، وذلك بعدما انسحب حزب شعبوي من الائتلاف المكون من أربعة أحزاب و الذي تولى السلطة العام الماضي.

وقال سلافي تريفونوف، رئيس حزب "هناك مثل هذا الشعب" إنه سيسحب الوزراء الأربعة الذين يمثلون الحزب من الحكومة بسبب سياسة بيتكوف المتعلقة بمقدونيا الشمالية وقضايا مرتبطة بالميزانية.

ووجهت اتهامات إلى حكومة بيتكوف الموالية للغرب من جانب منتقدين قوميين مثل تريفونوف بالتخطيط للتخلي عن اعتراض بلغاريا على بدء محادثات ضم مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

ورد بيتكوف بعد انسحاب حزب "هناك مثل هذا الشعب" قائلا "مستعدون لحكومة أقلية". ومن بين الوزراء المغادرين للحكومة وزيرة الخارجية تيودورا جينشوفسكا.