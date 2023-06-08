 بكين تضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء قيود مقترحة على شركات صينية بسبب روسيا - بوابة الشروق
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بكين تضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء قيود مقترحة على شركات صينية بسبب روسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 3:30 م

تمارس بكين حاليا ضغوطا على الاتحاد الأوروبي خلف الأبواب المغلقة، لإلغاء قيود تجارية مقترحة على شركات صينية، يقول عنها التكتل الاوروبي إنها تمكن آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب مصادر مطلعة .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن المصادر القول، إن دبلوماسيين صينيين التقوا نظراءهم الأوروبيين في بروكسل وبكين خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار حملة لإقناع المسؤولين بإسقاط القائمة السوداء.

من ناحية أخرى، تبحث المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات ضد 8 شركات صينية تقول إنها "تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي"، بحسب ما ورد في وثائق اطلعت عليها "بلومبرج نيوز" الشهر الماضي.

وبعد الإعلان عن القيود المقترحة، اتصل الدبلوماسيون الصينيون بنظرائهم الأوروبيين في بروكسل لعقد اجتماعات، بحسب المصادر.


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