لبنان: رئيس بعثة اليونيفيل يدعو إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات قرب الخط الأزرق لخفض التوتر

دعا رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات قرب الخط الأزرق لخفض التوتر، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة جنوب لبنان.

وجدد رئيس بعثة "اليونيفل" خلال الاجتماع، الدعوة للانخراط في مباحثات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة.

وأشار اللواء لاثارو، إلى أنه خلال الشهرين الماضيين كان هناك عدد من التطورات المقلقة على طول الخط الأزرق. وعلى الرغم من هذه الحوادث، ساهم العمل النشط في منع التصعيد، كما ساعد في الحفاظ على الاستقرار.

وسلط رئيس بعثة اليونيفيل الضوء "على خرق وقف الأعمال العدائية الذي حدث في 6 أبريل 2023، مشيراً إلى زيادة التوتر على طول الخط الأزرق"، في إشارة إلى قصف عدد من صواريخ الكاتيوشيا في 6 أبريل الماضي باتجاه شمال إسرائيل مصدرها لبنان، ورد إسرائيل بقصف عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأضاف اللواء لاثارو: "إنني أشجع الأطراف بشدّة على الاستمرار في الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها وتجنّب الإجراءات الأحادية الجانب".

وركزت المناقشات، خلال الاجتماع، بحسب البيان، على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة".

يذكر أنه منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية اليونيفيل كآلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة، وكان اجتماع اليوم هو الاجتماع الـ 161 في هذا الإطار.

ومن خلال آليات الارتباط والتنسيق، تظل اليونيفيل المنتدى الوحيد الذي يلتقي من خلاله الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي رسميا.