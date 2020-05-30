الزراعة: وفرنا منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لمنع الزيادة غير المبررة من التجار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لضخ كميات كبيرة من الأعلاف في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه ما تم الإفراج عنه منذ شهر أكتوبر حتى بداية يونيو، وصل إلى 5,4 مليون طن من خامات الأعلاف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الدولة وفرت بديلا للمواطنين، متمثلة في مجموعات المنافذ ونقاط البيع التي يتم إنشائها والشوادر لبيع اللحوم، ويبلغ فيها سعر الكيلو 225 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه اللحوم بلدية ومذبوحة في المجازر المحلية.



وأشار إلى أنه سيتم ضخ كميات إضافية خلال الفترة المُقبلة، منوهًا أنه تم الموافقة على دخول 170 ألف ماشية، منهم 45 آلاف رأس ماشية للذبح الفوري، و105 ألف رأس عجول بغرض التربية وتُذبح بالمجازر المحلية ويتم بيعها، مضيفًا أنه تم إدخال 20 ألف رأس غنم إلى جانب 180 الف رأس تم إدخالها خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن الوزارة تطرح اللحوم البلدية والحمراء والمتاحة حاليًا، في كل المعارض التابعة للدولة ومنافذ وزارة الزراعة وكذلك وزارة التموين، لافتًا إلى أنه يتم فحص كل المنتجات والتأكد من جودتها.



ونوه بأن الفارق في سعر اللحوم التي تعرضها الدولة في المنافذ الخاصة بها، وبين أسعار اللحوم في المحال، يأتي بسبب سلوك المستهلك ومكان العرض والتجهيزات، وطبيعة القطعيات، مشددًا ان الدولة تعرض بدائل متاحة للمواطنين وتدفع التجار إلى خفض الزيادات الغير مبررة.