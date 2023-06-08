منتخب أوروجواي يتأهل إلى المباراة النهائية لمونديال الشباب

تأهل منتخب أوروجواي للشباب للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، المقامة حاليا في الأرجنتين، عقب فوزه 1 / صفر على نظيره الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتقمص أندرسون دوارتي دور البطولة في المباراة التي أقيمت على ملعب (سيوداد دي لا بلاتا)، عقب إحرازه هدف منتخب أوروجواي الوحيد في الدقيقة 61، ليقود المنتخب اللاتيني لإيقاف مفاجآت منتخب الكيان في المونديال.

وأصبحت هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل خلالها منتخب أوروجواي لنهائي مونديال الشباب في مشاركته الـ16 بالبطولة، بعدما سبق أن بلغ الدور ذاته عامي 1997 و2013، دون أن يتمكن من التتويج باللقب.

ويلتقي منتخب أوروجواي في المباراة النهائية، التي تجرى يوم الأحد القادم، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي إيطاليا وكوريا الجنوبية، التي تقام في وقت لاحق اليوم.