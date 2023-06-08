وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان معرضا للمنتجات البيئية

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، معرضًا للمنتجات البيئة، ضمن احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي 2023، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: "دحر التلوث البلاستيكي"؛ بهدف حث العالم على التدخل السريع لخفض إنتاج المواد البلاستيكية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، بعض ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة وطلاب المدارس والجامعات.

وأوضح محافظ قنا، أن شعار الاحتفال بيوم البيئة هذا العام، يؤكد ضرورة إيجاد حلول حقيقية وفعالة وقوية؛ لمواجهة التحديات البيئية الملحة التي فرضت نفسها في عصرنا الحاضر والتي تمثل تهديدا لجميع المجتمع المحلي والدولي، مؤكدا ضرورة وضع خارطة طريق لتقليل هذه المخاطر بشكل كبير.

وأثنى المحافظ، على استراتيجية وزارة البيئة في دمج المجتمع المدني بمنظومة إدارة المخلفات.

ومن جانبها، قالت وزيرة البيئة، إن الاحتفال بيوم البيئة هذا العام يعد احتفالا متميزا في مختلف محافظات مصر على مدار أسبوع كامل، تحت شعار: "دعم الاستثمار البيئي"، من خلال بعض الفعاليات، تتضمن إطلاق مبادرات وافتتاح مشروعات، وتسليط الضوء على قضايا بيئية ملحة، وتوسيع قاعدة الشركاء، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأطفال والخبراء والجهات البحثية وشركاء التنمية؛ بهدف استعادة الزخم حول القضايا البيئية المختلفة عقب مؤتمر المناخ "Cop27"، وتسليط الضوء على خطورة التلوث البيئي بصفة عامة، والتلوث البلاستيكي بصفة خاصة، والتحول إلى الاقتصاد الدوار، وتعزيز الاستثمار البيئي للحد منه.

وفي سياق متصل، افتتحت وزيرة البيئة ومحافظ قن،ا ورش العمل التدريبية والمعرض المقام على هامشها؛ لإعادة تدوير المخلفات والتي ينظمها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف تدريب العديد من فئات المجتمع من شباب وسيدات وممثلي جمعيات أهلية وأطفال، على تنمية مهاراتهم للإنتاج الحرفي المتميز من الصناعات اليدوية والمشغولات والأعمال المبنية على خامات صديقة للبيئة، ونقل مهارات المتدربين ومعارفهم المكتسبة إلى متدربين آخرين؛ مما يساعد على دعم مشروعاتهم، وتوفير فرص عمل وزيادة دخلهم،

ويجري تدريبهم على إعادة تدوير المخلفات الصلبة؛ لإنتاج صناعات مبتكرة يدوية من بواقي الأقمشة "هالك المصانع" كالسجاد والكليم اليدوي والمفارش وأغطية السراير والحقائب اليدوية وألعاب الأطفال وبعض الإكسسوارات، إلى جانب استخدام الورق المعاد تدويره في صناعة الكروت، والأغلفة الورقية وغيرها؛ مما يساعد على حماية البيئة من التلوث، ودعم الحرف التراثية التي تعمل على عمليات إعادة التدوير للمخلفات "كبقايا القماش، والمعادن، وبدائل البلاستيك، وإكسسوار الورق، والجريد وغيرها"؛ تشجيعا للصناعة الخضراء.

وأضافت وزيرة البيئة، أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة يعمل في 4 محافظات منها محافظة قنا، وقدم دعما بالمعدات وخاصة المناسبة لدخول القرى الصغيرة لدعم قرى حياة كريمة، ولكن الأهم هو بناء قدرات العاملين على تشغيل منظومة إدارة المخلفات؛ لذا تم تدريب 75 جمعية أهلية خاصة على تشغيل المعدات الخاصة بالقرى.

وأكد تنفيذ بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية تتيح الفرصة؛ للحصول على فرص عمل خضراء في مجال الجمع والنقل، والاستفادة من ثقة المواطنين الكبيرة في تلك الجمعيات، والحرص على تسجيل تلك الجمعيات في جهاز تنظيم إدارة المخلفات كعاملين في المنظومة؛ لأن القانون الجديد لإدارة المخلفات يمنع ممارسة أنشطة في إدارة المخلفات دون الحصول على ترخيص.

يذكر أن المعرض المقام على هامش الورش التدريبية، يعرض المنتجات الحرفية سواء التي يجري تصنيعها من خلال الجمعيات الأهلية المشاركة، أو من خلال التدريب المقام، ويتيح الفرصة لزيادة دخل المشاركين، وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التسويق لتلك المنتجات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشغولات الجريد والدوم: (أثاث – كراسي – تحف - نجف – ستائر - لافتات - أعمال ومشغولات فنية وغيرها).