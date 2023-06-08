كلوب: كنا نراقب ماك أليستر منذ 2019

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أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر المنضم حديثا للريدز، لاعب موهوب وذكي ويتمتع بموهبة كبيرة.

وقال كلوب حول أولى صفقات ليفربول الصيفية مقابل 35 مليون إسترليني "إنها أخبار عظيمة".

وأضاف "لا أعتقد أن عالم كرة القدم يحتاج لقول الكثير عن مهارات ماك أليستر، فهو يستطيع اللعب في عدة مراكز بوسط الملعب".

وتابع "ماك أليستر ويلعب بشكل ذكي، وكان على رادار ليفربول منذ فترة طويلة، وكنا نراقبه خلال تواجده في الدوري الأرجنتيني".

وانضم ماك أليستر إلى برايتون في شتاء 2019، قبل عودته للدوري الأرجنتيني، على سبيل الإعارة، من خلال بوكا جونيورز وأرجنتينوس.

وعاد ماك أليستر إلى برايتون في شتاء 2020، ليستمر مع الفريق حتى رحيله اليوم الخميس، إلى ليفربول، بعقد طويل الأجل.

وأوضح كلوب "معجب بما فعله ماك أليستر مع برايتون، الذي أصبح من أفضل الفرق في البريميرليج".

وأتم المدرب الألماني "سعيد بقدوم أليكسيس ماك أليستر، فهو لاعب رائع ولديه الكثير ليقدمه وهو لا يزال في عمر 24 عاما".