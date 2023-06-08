الرئيس الألماني يعرب عن قلقه من تزايد الفجوة بين الحضر والريف في بلاده

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صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بأنه لديه مشاعر قلق بشأن التماسك والترابط داخل بلاده ويتخوف من تزايد الفجوة بين الحضر والريف.

وقال شتاينماير اليوم الخميس في مؤتمر الكنسية الإنجيلية ال 38: "يجب أن نتحدث بصدق بشأن الكسور (الموجودة بمجتمعنا)"، ودعا "لمزيد من التقدير بين المواطنين من الحضر والريف".

وأضاف أن الأشخاص الذين يعيشون في الريف يشعرون بصفة خاصة أنهم متخلفون عن الركب وليسوا ضمن الأولوية.

وذكر أنه دائما ما يسمع أنهم لا يجدون أنفسهم في جميع النقاشات، وأنهم يأملون في التعامل مع احتياجاتهم على محمل الجد بشكل أكبر من مجرد الاعتراف بأنها مشروعة، وقال أيضا: "يجب أن ننجح في احترام تنوع أشكال الحياة ببلدنا".