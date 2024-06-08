أكثر من 50 قتيلا بالكونغو الديموقراطية في هجمات لداعش

قتل أكثر من 50 شخصا هذا الأسبوع في منطقة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في سلسلة هجمات جديدة شنها متمردون تابعون لتنظيم داعش.

وقتلت القوات الديموقراطية المتحالفة 13 شخصا في هجومها الأخير في ثلاث قرى في بيني بإقليم شمال كيفو، حسب ما قال مسؤول في المجتمع المدني لفرانس برس.

وذكر كينوس كاتوو، مسئول المجتمع المدني في منطقة ماموف حيث وقعت الهجمات، أن سبعة رجال وست نساء قُتلوا، مشيرا إلى أن ثمة أشخاصا عدة آخرين في عداد المفقودين.

من جهته قال ليون سيفيوي المسؤول الإداري في بيني إن القوات الديموقراطية المتحالفة قتلت 39 شخصا آخرين خلال توغلات نفذت الثلاثاء في ثلاث قرى أخرى بشمال كيفو.

وسبق أن قالت مصادر لفرانس برس، إن 15 شخصا قتلوا في هجوم آخر وقع في اليوم السابق في ماساو، إحدى هذه القرى الثلاث.

وأشار سيفيوي إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث، مضيفا أن السكان المحليين يفرون ويتوجهون نحو مناطق يفترض أنها آمنة.