رئيس وزراء باكستان يدين بشدة الهجوم الذي استهدف رئيسة وزراء الدنمارك

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أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، بشدة الهجوم على رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن.

وفي تغريدة على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أكد شريف "أنه لا مكان للعنف في السياسة"، معربا "عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل لرئيسة الوزراء فريدريكسن"، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" .

وسجن رجل /39 عاما/ ووجهت إليه تهمة ارتكاب هجوم عنيف ضد مسؤول بعد تعديه بدنيا على رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن أدى بها إلى إلغاء العديد من الأحداث الانتخابية.

وتعاني رئيسة الوزراء من "إصابة طفيفة" وخضعت لفحص طبي في مستشفى، حسبما قال مكتبها في بيان اليوم السبت.

ولم تصب فريدريكسن /46 عاما/ بأذى لكنها "صدمت" بسبب الحادث، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وظهر الرجل في المحكمة حوالي الساعة 0100 مساء بالتوقيت المحلي اليوم السبت بعد اعتقاله مساء أمس الجمعة فور وقوع الاعتداء.

وذكرت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية أن المتهم، وهو مواطن بولندي كان معه مترجم إلى جانبه، دفع ببراءته من التهمة.

وخلال الأيام الماضية، كانت فريدركسن تشارك في أنشطة لدعم مرشح الديمقراطيين الاشتراكيين كريستل شالدموس في الانتخابات الأوروبية. لكن شالدموس قال لوكالة أنباء "ريتزاو" إن الهجوم لم يكن مرتبطا بأنشطة الحملة الانتخابية.