تنظم دار الشروق حفل توقيع ومناقشة "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها" للكاتب والروائي طارق إمام، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 11 يونيو 2024، في تمام الساعة 7 مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد، وتناقشه الكاتبة والروائية ميرنا المهدي.

في هذه القصص، يخوض طارق إمام كعادته مغامرةً جديدة، ذاهبًا هذه المرة إلى «القصة الومضة»، 125 أقصوصة تحضر فيها أسئلة الوجود كافة؛ حيث لا تحتاجُ الحكايةُ سوى لكلماتٍ قليلة كي تكتمل وتُشبع قارئها، طارحةً في كل مرة عالمًا ثريًّا مكثفًا من الشخصيات والأحداث، يصلح بعضُها لتشييد رواياتٍ كُبرى.

وبقوة الحكي نفسها تتجسَّد طاقةُ الشعر؛ بحيث تصلح نصوصُ هذه المجموعة لتكونَ قصائدَ نثر، مؤكدةً ملكة «إمام» العالية في تحويل كل نصٍّ يكتبه إلى قصيدة.

«أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها»: مجموعة فريدة لكاتبٍ أدمن التجريب، تعيد اكتشاف العالم من زوايا مدهشة في عجائبيتها وعميقة في تفجير مفارقات الواقع الذي نظن أننا نعرفه.. ذلك الواقع الذي لا يعيشه المرءُ كقاطن، بل يَزُوره كضيف.

طارق إمام؛ روائي وقاص مصري. وُلد عام 1977، ويُعدُّہ النقاد أحد أبرز المجددين في السرد المصري الحديث والأشد غرامًا بالتجريب. أصدر 12 كتابًا بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها: «هدوء القتلة»، «الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس»، «الأرملة تكتب الخطابات سرًّا»، «ضريح أبي»، «طعم النوم»، و«ماكيت القاهرة».

تُرجِمت أعماله إلى عدة لغات، ونال العديد من الجوائز الرفيعة، منها جائزة ساويرس مرتين، جائزة الدولة التشجيعية، جائزة سعاد الصباح، جائزة متحف الكلمة الإسبانية، وتأهلت روايته «ماكيت القاهرة» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية.