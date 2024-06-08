بايدن يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا أثناء لقاء مع ماكرون في باريس

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل في باريس اليوم السبت في مستهل زيارة دولة لفرنسا.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا وحلفاء آخرين.

وقال ماكرون أيضا إن فرنسا ستواصل دعمها لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا. وقبل اجتماع الرئيسين، أوضحت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تشارك في خطة ماكرون لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وقال بايدن إنه لن يتم إرسال أي أفراد أمريكيين إلى منطقة الحرب، وأوضح البيت الأبيض مساء الجمعة أن شيئا لم يتغير في هذا الصدد. ولم يتم ذكر القضية عندما التقى بايدن وماكرون اليوم السبت.

وصدرت بيانات موجزة، ولم يسمح بأي أسئلة. وجاء في بيان رسمي للبيت الأبيض: "بالتفكير في علاقتهما التاريخية والتذكير بثمن السلام والحرية الذي دفعته الأجيال السابقة في كلا البلدين، يؤكد الرئيسان من جديد التزامهما بأوروبا كاملة وحرة وتعيش في سلام".

وأعرب ماكرون عن ثقته في الاتفاق على استخدام الفوائد المكتسبة على الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف.

وتهدف فرنسا والولايات المتحدة إلى موافقة جميع أعضاء مجموعة السبع على قرض بقيمة 50 مليار دولار. وبينما أيدت الولايات المتحدة الفكرة، أبدى الأعضاء الأوروبيون في مجموعة السبع حذرا، وسط آمال في إمكانية اتخاذ قرار في اجتماع مجموعة السبع الوشيك في إيطاليا.

ورحب بايدن وماكرون بإعلان إسرائيل إطلاق سراح أربعة رهائن آخرين في قطاع غزة. وقال بايدن إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن وترتيب وقف إطلاق النار.

وقال ماكرون إن عدد القتلى والجرحى بعد تسعة أشهر من الحرب غير مقبول. وأضاف أنه لا يمكن التسامح مع عدم فتح إسرائيل جميع المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.