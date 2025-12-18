ضبط شخص نشر أخبار كاذبة عن تحرش بالأطفال داخل مدرسة في التجمع الخامس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على شخص لترويجه أخبار وادعاءات كاذبة بشأن مدرسة بالقاهرة.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بلاغا بتاريخ 13 الجارى من (مُحامية) وكيلةً عن (مديرة إحدى المدارس بالتجمع الخامس، بتضرر موكلتها من أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن صورة لواجهة المدرسة "إدارة موكلتها" وعبارات مفادها الادعاء بالقبض على فرد أمن بتهمة الاعتداء على أطفال بالمدرسة "على غير الحقيقة".

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرةقسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة)، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لزيادة معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية فى ضوء اهتمام الرأى العام بمتابعة مثل تلك القضايا.