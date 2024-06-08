إغلاق 70 موقعا لاستلام القمح المحلى فى 18 محافظة بسبب تدني الكميات الموردة

• وثيقة حكومية: استلام 3.2 مليون طن منذ بدء التوريد المحلى

أغلقت الحكومة المصرية أكثر من 70 موقعًا لاستلام القمح المحلى فى 18 محافظة على مستوى الجمهورية، بسبب تدنى الكميات الموردة منها بشكل كبير، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، وذلك من إجمالى 450 موقعا أعلنت عنها وزارة التموين فى بداية الموسم.

وأوضحت الوثيقة، أنه تم تحرير محاضر غلق لتلك المواقع، نتيجة تدنى الكميات الموردة يوميًا منها إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى التابعين للحكومة.

وبحسب وثيقة حكومية، فإن حجم توريد القمح المحلى وصل لـ3.2 مليون طن منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل وحتى 4 يونيو الجارى.

وتستهدف وزارة التموين استلام 3.5 مليون طن من القمح خلال موسم التوريد المحلى الذى بدأ 15 أبريل الجارى، ويستمر حتى نهاية أغسطس 2024، من المساحة المزروعة بحجم 3.250 مليون طن خلال العام الحالى.

ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر الماضى ويستمر حتى نهاية يناير، فى حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل الحالى وحتى منتصف يونيو المقبل. زرعت مصر ما يصل إلى 3.250 مليون فدان من القمح الموسم الجارى، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق.

ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلى 25% إلى 2000 جنيه (42 دولارا) للإردب (150 كيلو جراما)، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى صادر فى شهر مارس الماضى.

يشار إلى أن واردات مصر من القمح قفزت بنسبة 36.3% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، لتصل إلى 4.829 مليون طن (القطاع الخاص والحكومى) مقابل 3.542 مليون طن فى الفترة المماثلة من عام 2023، بحسب وثيقة سابقة اطلعت عليها «مال وأعمال ــ الشروق».

وتراجع سعر القمح عالميا خلال العام الحالى بحوالى 33% إلى 240 دولارًا للطن، مقابل 360 دولارًا فى 2022.

وبحسب البيان التمهيدى لموازنة العام المالى المقبل قدرت وزارة المالية أسعار القمح عند 280 دولارًا للطن مقابل 340 دولارًا عند إعداد موازنة العام المالى الحالى.

ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.

وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال العام الماضى، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم الجديد إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، فضلا عن استهداف التوسُّع تدريجيًا فى مساحات محصول القمح خاصةً فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية» على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف. مصر تستورد 338 ألف طن قمح خلال أول أسبوع من شهر مارس.