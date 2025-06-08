31 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

أفادت مصادر طبية، بأن 31 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في رفح وغزة وخان يونس وجباليا.

ففي مدينة رفح جنوبي القطاع، ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على مجموعة من الفلسطينيين قرب مركز مساعدات تابع للشركة الأمريكية غرب المدينة، إلى 13 شهيدا.

وفي خان يونس، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح متفاوتة إثر قصف من طائرة مسيّرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة "أصداء" شمالا.

كما تم انتشال جثمان الشهيدة غدير رائد شعبان بركة من تحت الأنقاض في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، عقب قصف استهدف منزلها.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، ما ألحق أضرارًا في محيط المنشآت الصحية.

أما في شمال القطاع، فقد استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد. كما دمّر جيش الاحتلال مدرستي "النقب" و"الرافعي" في البلدة ذاتها، مخلّفًا دمارًا واسعًا في البنية التحتية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 شخصًا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.