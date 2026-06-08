تراجع أسعار الذهب في ظل مؤشرات على نهاية للصراع بين أمريكا وإيران

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في تعاملات اليوم الاثنين بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف التصعيد العسكري الذي بدأ بين إيران وإسرائيل أمس، وتأكيده حتمية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي الوقت نفسه فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز على الخليج يلقي بظلاله على أسعار الذهب.

وانخفض سعر المعدن الأصفر بمقدار 50ر2 دولارا أي بنسبة 06ر0% إلى 80ر4362 دولارا للأوقية تسليم أغسطس المقبل، في حين تراجع سعر الفضة بمقدار 443ر0 دولار أي بنسبة 64ر0% إلى 930ر68 دولارا للأوقية تسليم أغسطس.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شهدت الأسابيع الماضية جولات من المحادثات بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين وتبادل مسودات اتفاق لكي يراجعها كل جانب.

وزادت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب عدة رسائل تأكيد من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشنت إيران أمس هجوما صاروخيا على إسرائيل ردا على هجوم الأخيرة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مستهدفة عناصر حزب الله اللبناني الموالي لطهران. وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية.

وبعد قليل من الهجوم الإيراني على إسرائيل أصر الرئيس ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الأمريكي في حديث مع قناة فوكس نيوز الأمريكية والقناة الثانية عشرة للتلفزيون الإسرائيلي، إنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطالبه بعدم قصف إيران لأن الهجوم الإيراني لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف ترامب أن إيران والولايات المتحدة اقتربتا بشدة من التوصل إلى اتفاق وأنه لا يريد لتجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران أن تفسد محادثات السلام.