نائب محافظ بني سويف: الحلول القائمة على الطبيعة خطوة للتخطيط المستدام

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة أعمال التعاون الخاص بتطبيق منهجية "مسح فرص الحلول القائمة على الطبيعة" (NBS Opportunity Scan)، والتي تنفذها جمعية الهلال الأحمر بتمويل من الصليب الأحمر الهولندي والبنك الدولي، لدعم التخطيط الحضري وتحديد فرص الاستثمار في الحلول البيئية المستدامة.

وشارك في الاجتماع "أونلاين"، ممثلون من الصليب الأحمر الهولندي (NLRC) والبنك الدولي والهلال الأحمر المصري، وبحضور المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، ونهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بديوان عام المحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية والأزمات بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الصليب الأحمر وعدد من الجهات المعنية، في إطار بحث سبل الاستفادة من المنهجية في دعم جهود المحافظة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وفي مداخلته، أكد نائب المحافظ، أهمية استمرار التعاون مع الجهات الدولية والشركاء المعنيين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الدراسات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن وتحسين مستوى الخدمات والبيئة المحيطة به، وخاصة في القرى التي تم الاتفاق عليها ضمن نطاق العمل.

وأشار إلى أن تطبيق هذه المنهجيات الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو التخطيط المستدام، من خلال توجيه الاستثمارات والمشروعات المستقبلية بناءً على بيانات دقيقة واحتياجات فعلية، بما يعزز جهود المحافظة في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وتناول الاجتماع، استعراض نتائج التحليل الخاص بمحافظة بني سويف، باعتبارها مدينة نامية تقع على نهر النيل وتواجه عددًا من الضغوط البيئية المرتبطة بالتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تعزيز البنية التحتية الخضراء، بما يدعم جودة الحياة ويرفع من قدرة المدينة على التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض فريق العمل منهجية "NBS"، التي تعتمد على تحليل البيانات الجغرافية والمعلومات المكانية لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتدخلات القائمة على الطبيعة، من خلال دراسة التحديات الرئيسية مثل الإجهاد الحراري الحضري، ومحدودية الوصول إلى المساحات الخضراء، وتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مشروعات مثل التشجير والغابات الحضرية والممرات الخضراء وزيادة المساحات المفتوحة.

وجرى استعراض نطاق الدراسة (AOI) الذي تم تحديده على مستوى المحافظة لرصد الظروف الحضرية المؤثرة على البيئة وصحة المواطنين، وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى حماية أو تطوير للبنية التحتية الخضراء، بما يساهم في تحسين الراحة الحرارية وزيادة المساحات الخضراء.