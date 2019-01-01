طوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن تحسبا لفيضان مفاجئ

أعلنت هيئة الطقس الوطنية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ تحسبا لوقوع فيضان مفاجئ في منطقة المترو، حتى الساعة 11:15 صباحًا.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت بعض المناطق التي تقع غرب العاصمة واشنطن هطول نسبة كبيرة من الأمطار وصل علوها في الساعات الأخيرة لأكثر من 3 بوصات، خاصة على طول نهر بوتوماك، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

وتشمل المناطق المثيرة للقلق منطقة جريت فوولز، فرجينيا، والمنطقة الجنوبية الشرقية لمقاطعة مونتجومري، في ولاية ماريلاند والتي لاتزال إحدى مقاطعاتها، وهي كولومبيا تشهد هطولًا كبيرًا للأمطارعلى أجزاء واسعة منها.

وأثرت العواصف أيضًا على المطارات، حيث توقفت حركة المرور إلى مطار ريجان ناشيونال في العاصمة، وتم الإبلاغ عن تأخيرات المغادرة بأكثر من ساعة.

ومن المنتظر أن يؤدي جريان الماء السطحي المفرط بسبب هطول الأمطار الغزيرة إلى فيضان الجداول الصغيرة، وبالتالي غرق المناطق الحضرية والطرق السريعة والشوارع والأنفاق بالإضافة إلى الأجزاء المنخفضة، بحسب ما أوردته خدمة الطقس الأمريكية، في الوقت الذي تم فيه بالفعل الإبلاغ عن أكثر من 10 عمليات إنقاذ من مياه الفيضانات في المنطقة.

وتحدث معظم الوفيات الناجمة عن الفيضانات بداخل السيارات، لهذا حذرت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية بعدم القيادة في أي منطقة تغطي فيها المياه الطريق، والانتقال إلى أرض مرتفعة في أسرع وقت ممكن.