أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم بصفة رسمية اليوم الاثنين إنهاء عقد المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي بالتراضي بين الطرفين.

وفشل منتخب تنزانيا في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال مشاركته بكأس أمم أفريقيا حيث خسر مبارياته الثلاثة في دور المجموعات أمام كل من السنغال وكينيا والجزائر بنتائج 0-2 و2-3 و0-3، ليودع "التايفا ستارز" البطولة مبكرا.

وقاد امونيكي تنزانيا للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لأول مرة منذ 29 عاما، لكن الاتحاد التنزاني كان يأمل في المضي قدما نحو الأدوار الإقصائية رغم صعوبة المجموعة لاسيما في ظل وجود الجزائر والسنغال.