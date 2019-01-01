ضبط 700 لتر سولار و50 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

شنت محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة ومباحث التموين، عدة حملات أسفرت عن تحرير 1654 مخالفه تموينية.

وضبطت الحملة 700 لتر سولار مدعم بمخزن كائن بناحية بسيون دائرة المركز، بقصد إعادة طرحة للبيع بالسوق السوداء، و27 أسطوانة بوتاجاز صغيرة سعة 12.5 كجم بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى 12 أسطوانة فارغة محملة على جرار زراعى بدون لوحات معدنية بناحية قرية برما مركز طنطا.

كما تم ضبط 23 أسطوانة بوتاجاز بقصد بيعها بالسوق السوداء أزيد من السعر الرسمى، وذلك بمخزن كائن بناحية قرية ميت الليث مركز السنطة.

وأسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن سعر بيع أسطوانة البوتاجاز ومخالفة بيع سولار بأزيد من السعر الرسمى.

كما حررت مديرية التموين بالغربية، 53 مخالفة نتيجة المرور على المخابز التموينية بدائرة المحافظة، حيث شملت هذه المخالفات (12 مخالفة فى الوزن – 12 فى المواصفات – مخالفة توقف – 7 مخالفات كارت ذهبى – مخالفتان لوحة مواعيد – مخالفة سجلات – 10 مخالفات تصرف – 3 مخالفات أخرى).

كما قامت بتحرير 117 مخالفة نتيجة المرور على أماكن بيع وتداول المنتجات البترولية وأسطوانات الغاز والمحلات التجارية تضمنوا (62 مخالفة عدم إعلان أسعار- مخالفتان فى الصلاحية – مخالفة بيع بأزيد من التسعيرة – 5 مخالفات ذبح مخالف – 4 مخالفات فى التراخيص – 39 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية – 4 مخالفات أخرى).

نتيجة لهذه الحملات المكثفة تم ضبط (400 قالب لانشون وزن 3 كجم للقالب - 100 صندوق رنجة وزن 4 كجم وزن الصندوق – 24 برطمان صلصة مخالفة للقرار 330 - 32 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية).

فيما تم تحرير 1316 مخالفة ومصادرة 25 طن 695 كجم مضبوطات نتيجة حملات مباحث التموين على الأسواق والمحال التجارية بحيث تمثلت هذه المخالفات فى (121 مخالفة لوجود سلع غذائية مغشوشة وغير صالحة – 69 مخالفة لإنتاج خبز ناقص فى الوزن وتصرف فى حصة الدقيق – 22 مخالفة لأماكن بيع اللحوم والأسماك – 33 مخالفة للبيع بأزيد من السعر والإمتناع عن البيع – 244 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار- 773 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية – 6 مخالفات استخدام أكياس سوداء - 7 مخالفات فى بيع أسطوانات الغاز - 10 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص – 6 مخالفات بمحلات بيع الأسمدة الزراعية – 6 مخالفات بيع مواد بترولية مدعمة – 5 مخالفات فى بيع ألعاب نارية – مخالفتان فى بيع السجائر- 12 مخالفة فى بيع سلع تموينية مدعمة – 4 مخالفات فى بيع دقيق مدعم).

وأسفرت هذه المخالفات عن ضبط (4 طن و177 كجم عبارة عن ملح طعام، زيت طعام، مخللات، جبن، رنجة، حلويات، عبوة مواد غذائية، 3 طن و45 كجم عبارة عن أعلاف مواشى، منظفات صناعية، مبيدات زراعية، 69 أسطوانة غاز، 1700 لعبة نارية، 925 علبة سجائر، 7 طن و669 كجم سلع تموينية، طن و750 كجم دقيق مدعم).

كما قامت مديرية الطب البيطرى فى حملاتها بتحرير 13 مخالفة وضبط 1369 كجم من اللحوم نتيجة الذبح خارج المجازر وغير صالحة للاستخدام.

أما مديرية الصحة فقد قامت بالمرور على 88 منشأة وأخذ 218 عينة وإعدام 109 كيلو و23 لتر وتحرير 143 مخالفة تضمنوا إيقاف تشغيل وغلق 15 منشأة.

وفى هذا السياق، أكد محافظ الغربية استمرارية شن هذه الحملات المفاجئة على جميع مراكز المحافظة لمتابعة الحالة الفعلية للأسواق للتأكد من توافر السلع بكميات كافية وبيعها بأسعار تناسب الجميع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لضمان توفير السلع الأمنة والمناسبة لمواطنى المحافظة.