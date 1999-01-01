توفى نجم ديزني الشاب الأميركي، كاميرون بويس، عمر ناهز الـ20 عامًا، وجاءت الوفاة أثناء نومه، نتيجة صراع مع المرض، وقالت أسرته: "توفى في نومه بسبب نوبة تشنجات نتيجة لحالة طبية مستمرة كان يعالج من أجلها"، بحسب ما نقلته "الإندبندنت".

وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق"، أبرز المحطات في حياة "كاميرون بويس"..

* النشأة

ولد بويس في لوس أنجلوس، في 28 يونيو 1999، كاليفورنيا، وبدأ مشواره الفني في عام 2008، فهو يهوي الرقص والغناء والتمثيل وأداء الأصوات.

* أعماله الفنية:

«جيسي» هو مسلسل بدأ عرضه في عام 2011، حيث يتكون من 4 مواسم، كما بلغ عدد حلقاته 98 حلقة، وكان بث آخر حلقة منه بتاريخ 16 أكتوبر 2015، فكان "كاميرون بويس" يلعب دور أحد أطفال هذه العائلة المشاغبة.

«كود بلاك» هو مسلسل تلفزيوني درامي طبي أمريكي، تدور أحداثه حول مستشفي، حيث يجب على أربعة من طلاب السنة الأولى وزملائهم أن يخدموا المرضى بسبب نقص الموظفين في غرفة الطوارىْ، بالإضافة إلى الازدحام والنقص في المعدات اللازمة.

«أوستن وآلي» هو مسلسل أمريكي من إنتاج 2011، شارك فيه "كاميرون بويس" بدور راقصا.

«البالغون» هو فيلم كوميديا أمريكي أُنتج في 2010 من إخراج دينيس دوغان.

«ليف ومادي» هو مسلسل تم إنتاجه في الولايات المتحدة، وبدأ عرضه في سنة 2013 على قناة ديزني.