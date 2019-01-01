تشكيل هجومي لغانا أمام تونس بأمم إفريقيا

أعلن جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا عن تشيكل فريقه لمواجهة منتخب تونس والتي ستُقام مساء اليوم الأثنين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

وجاء تشكيل البلاك ستارز على النحو التالي:

حراسة المرمى: ريشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم – بابا عبد الرحمن – جون بوي – كاسيم نوهو

خط الوسط: مبارك واكاسو – أفري أكوا – توماس تيبي بارتي – صامويل أوسو

خط الهجوم: جوردان أيو – أندريه أيو

وتأهل منتخب غانا إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الأول لحساب المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، فيما تأهل منتخب تونس للدور ذاته بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.