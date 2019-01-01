تونس: جهود للسيطرة على حريق بجبل الشعانبي اندلع منذ الأربعاء

تعمل وحدات من الحماية المدنية في تونس بمساعدة مروحيات عسكرية، جاهدة على إخماد حريق اندلع في جبل الشعانبي بولاية القصرين منذ الاربعاء الماضي.

واندلع الحريق في المنطقة العسكرية بالجبل منذ الأربعاء وتسبب حتى اليوم في اتلاف مساحات كبيرة من الأشجار، بحسب ما ذكرت السلطات الجهوية في القصرين.

ولم تتضح أسباب اندلاع الحريق لكن تشهد أغلب ولايات تونس خلال هذه الفترة ارتفاعًا لدرجات الحرارة تجاوزت في أقصاها 40 درجة مع هبوب الرياح.

وطلبت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية أمس السبت دعما من وزارتي الدفاع والزراعة للمساعدة في عمليات الاطفاء عبر مروحيات عسكرية للحيلولة دون توسع النيران الى المناطق السكنية القريبة من الجبل.

ويفرض الجيش مناطق عسكرية مغلقة في جبل الشعانبي الممتد على الحدود الجزائرية غربا، حيث شهد منذ 2011 عدة هجمات ارهابية ضد دوريات عسكرية.