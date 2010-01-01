وزير الخارجية الجزائري يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

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حذر وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، من "خطورة تدهور الوضع في ليبيا و تداعياته على أمن المنطقة.

ودعا بوقدوم - في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن حول الأزمة الليبية عبر الفيديو كونفرانس - جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأكد أن المقاربة الجزائرية تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للازمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والاحترام الكامل لإرادة الشعب الليبي".