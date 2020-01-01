الجنايني يكشف طلب صلاح بعد أزمة التصويت بجائزة الفيفا

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، تفاصيل الجلسة التي جمعته في الفترة الماضية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال الجنايني خلال استضافته على قناة النهار ببرنامج "أوضة اللبس" :" عندما توليت مهمة رئاسة اتحاد الكرة، كان هناك مشكلة أخرى كبيرة مع صلاح بخلاف الأزمة السابقة بينه وبين المجلس السابق لاتحاد الكرة بسبب استخدام صورته للدعايا دون الحصول على إذنه، وهي أزمة التصويت له في جائزة أفضل لاعب في العالم 2019".

وأضاف:" التقيت بصلاح أكثر من مرة، وذهبت إلى إنجلترا لمقابلته لإنهاء كافة الخلافات السابقة، أكدت له خلال حديثي معه أنه كلاعب لديه حقوق وواجبات وعليه التزامات، رده جاء بأنه لا يريد أي شيء سوى معاملته بالطريقة التي يستحقها".

وأكمل:" قلت لصلاح لا أريد أي شيء أكثر من التزاماتك معنا ونحن سنقوم بكل التزاماتنا معك كذلك".

وتابع:" منذ مقابلتي له الأخيرة، وأصبحت العلاقة بيننا ودية، هنأته على تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي".

وأتم:" نبحث تكريم صلاح فور قدومه إلى مصر بالشكل الذي يليق به، باعتباره أول لاعب مصري يتوج بلقب البريميرليج".