كتالونيا الإسبانية تعتزم فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

أعلنت ميريتسيل بودو المتحدثة باسم حكومة منطقة كتالونيا الإسبانية في تصريحات أدلت بها من برشلونة الثلاثاء، إن المنطقة تعتزم فرض ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في الأماكن المفتوحة، في أعقاب ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت بودو إنه من المقرر إصدار أمر محدد في هذا الشأن من جانب الدفاع المدني الإقليمي اليوم الأربعاء، لكنها أضافت أنه يجب ارتداء الكمامات دائما وفي كل مكان.

وبحسب المرسوم الحالي من جانب الحكومة المركزية في مدريد بالنسبة لبقية البلاد، يتم ارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن المفتوحة في حالة عدم الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين شخص وآخر.

وفي أعقاب الارتفاع مؤخرا في عدد الحالات، كانت منطقة سيجريا الكتالونية التي تقع فيها مدينة لاردة، أول من عاد إليه الإغلاق في البلاد بعد تخفيف تدابير مكافحة كورونا في إسبانيا.

وخضع نحو 210 آلاف شخص للحجر الصحي هناك منذ يوم السبت.

ولن يتم السماح لأحد على مدى أسبوعين بدخول المنطقة أو الخروج منها، باستثناء الذهاب للعمل، وتم حث الأشخاص على تجنب التجمعات والحد من الاحتفالات الأسرية أو تجنبها.

في غضون ذلك، بلغ عدد الإصابات الجديدة في سيجريا يوم الثلاثاء 188 شخصا، مقارنة بـ 74 في اليوم السابق له.

يشار إلى أن إسبانيا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الجائحة، بأكثر من 28 ألف وفاة و250 ألف حالة إصابة.