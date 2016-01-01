فقدان ومحاصرة 22 شخصا بسبب انهيارات أرضية وسط وغربي الصين

تسببت الانهيارات الأرضية في فقدان ما لايقل عن 16 شخصا ومحاصرة 6 آخرين في وسط وجنوب غربي الصين.

وذكرت السلطات المحلية الصينية –في بيان اليوم- أن تسعة أشخاص على الأقل فقدوا في محافظة "هوانغمي" بمقاطعة هوبي وسط الصين، وفقد سبعة آخرون في محافظة "سونغتاو" بمقاطعة "قويتشو" جنوب غربي الصين بسبب الانهيارات الأرضية المرتبطة بالأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق متعددة في البلاد.

وأضافت أن 6 أشخاص على الأقل حوصروا في محافظة "سونغتاو" بمقاطعة "قويتشو"، فيما تسببت الانهيارات كذلك في تضرر نحو 63 أسرة حتى الآن.

وما تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، فيما تتم حاليا عملية إحصاء الخسائر في الأرواح والممتلكات.

في سياق متصل، انهار جسر يرجع تاريخه إلى نحو 650 سنة من زمن أسرة مينغ الإمبراطورية (1368-1644 م) بسبب مياه الفيضانات، وذلك في مقاطعة آنهوي شرقي الصين.

ودمرت مياه الفيضان في نهر "شيننان" جسر "تشنهاي"، وهو موقع للآثار الثقافية تحت الحماية على مستوى الدولة، والذي يقع في حي "تونشي" بمدينة "هوانغشان"، حيث تشهد المنطقة عاصفة ممطرة شديدة منذ أمس الأول.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، حيث تم إجلاء السكان المحليين وحظر حركة المرور على الجسر.

وتم بناء الجسر، الذي يبلغ طوله 133 مترا وعرضه 15 مترا، في بداية عام 1536 م، وأعيد بناؤه عدة مرات في عهد أسرة تشينغ الإمبراطورية (1644-1911 م).