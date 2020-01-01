تركيا: مقتل 6 أشخاص في هجوم بقنبلة قرب الحدود السورية

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ذكرت وزارة الدفاع التركية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 يوم الثلاثاء في هجوم بقنبلة نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية في بلدة تل أبيض بشمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.

وتشهد البلدة العربية سلسلة انفجارات بسيارات ملغومة قُتل فيها عشرات المدنيين. وطردت قوات تساندها تركيا وحدات حماية الشعب من البلدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي في حملة كبيرة قادها الجيش التركي.

وجاء في بيان لمكتب حاكم إقليم شانلي أورفة بجنوب شرق تركيا أن الهجوم استُخدمت فيه سيارة ملغومة وأصيب فيه 17 مدنيا عولجوا في مستشفيات على جانبي الحدود.

‭‭ ‬‬وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية لعلاقاتها مع حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا. وتحالفت الوحدات على مدى سنوات مع الولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.