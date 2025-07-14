اختتام ورشة التذوق الموسيقي بالمهرجان القومي للمسرح بحضور الفنان محمد رياض

اختُتمت فعاليات ورشة "التذوق الموسيقي" التي قدمها الدكتور طارق مهران، وذلك في إطار البرنامج التدريبي المصاحب لفعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي يقام تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر".

وحضر الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، الحفل الختامي، حيث حرص على المشاركة في توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، دعمًا منه لمواهب الشباب في مختلف مجالات وفنون المسرح.

- دعم لمستقبل المسرح المصري

عبر الفنان محمد رياض في كلمة له خلال الفعالية عن سعادته بنجاح الورشة، مشيدًا بما لمسه من التزام وتفاعل كبير من المشاركين.

وقال: "تأهيل الكوادر الشابة في تخصصات المسرح المختلفة هو أحد الأهداف الأساسية للمهرجان، وورش التدريب ليست مجرد أنشطة موازية، بل هي استثمار حقيقي في المستقبل المسرحي المصري، ونعد بأن تكون ورشة التذوق الموسيقي حاضرة في الدورات المقبلة بشكل دائم ومستمر".

- شغف وتفاعل يفوق التوقعات

من جهته، عبر الدكتور طارق مهران عن سعادته بإقامة هذه التجربة للمرة الأولى داخل المهرجان القومي، مؤكدًا أن الورشة شهدت إقبالًا كبيرًا في بدايتها، حيث تقدم لها 160 شابًا وشابة، اجتاز منهم 21 مشاركًا اختبارات القبول، وشاركوا بفاعلية في جلساتها.

وقال: "لم أكن أتوقع هذا القدر من الشغف والتفاعل من المتدربين، وهو ما يؤكد أن المسرح المصري لا ينقصه إلا الفرص والدعم الحقيقي، وقد لمست رغبة جادة في فهم العلاقة بين الموسيقى والإيقاع والتكوين الجمالي داخل العرض المسرحي".

وشهد ختام الورشة حوارًا مفتوحًا بين المحاضر والمشاركين، حيث أجاب الدكتور طارق مهران عن أسئلتهم، وتبادل معهم النقاش حول مفاهيم التذوق الموسيقي وتطبيقاتها العملية في العروض المسرحية.

- استمرارية المهرجان وفعالياته

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي ينظمها المهرجان هذا العام في مجالات الإخراج، التمثيل، التأليف، الإضاءة، السينوغرافيا وغيرها، بهدف تقديم محتوى تعليمي وتطبيقي مجاني للشباب من مختلف محافظات الجمهورية، تعزيزًا لرسالة المهرجان في نشر الثقافة المسرحية وتوسيع قاعدة المتدربين.

يُذكر أن الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تنطلق رسميًا في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، برعاية وتنظيم وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من فرق الدولة والمسرح المستقل والجامعي والهاوي، إلى جانب عروض القطاع الخاص، وتحت إشراف قطاعات الوزارة المختلفة، منها البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة المهرجان عن تخصيص يوم الثلاثاء 15 يوليو لعقد المؤتمر الصحفي الرسمي للدورة الجديدة، وذلك في قاعة سينما الهناجر بأرض أوبرا القاهرة، بحضور قيادات وزارة الثقافة، وإدارة المهرجان، ونخبة من النقاد والصحفيين والفنانين.