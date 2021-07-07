وائل جمعة: وقعت على رغبة لانتقالي للزمالك قبل الانضمام للأهلي

كشف وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، أنه وقع على ورقة رغبة انتقاله لنادي الزمالك أثناء تواجده في صفوف غزل المحلة.

وقال وائل جمعة في حوار تلفزيوني مع قناة "الأهلي": « بالفعل وقعت على رغبة لانتقالي لنادي الزمالك في بيت حلمي طولان، ولكن عندما فتحت المفاوضات من جديد مع الأهلي لعبت له دون تردد».

وأضاف: «الأهلي عندما تفاوض معي اختارته رغم ضعف الفريق في ذلكح التوقيت».

وعن هجوم اتهام طارق دياب محلل قنوات بي إن سبورتس، على الأهلي .. قال: «هو محلل كبير وأسطورة الكرة التونسية ولا يسئ للأهلى في أي وقت».

وائل جمعة كان أحد أهم أعمدة النادي الأهلي ومنتخب مصر وقدم مسيرة كروية ناجحة وحصد العديد من البطولات منها الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المحلي والإفريقي.