 رئيس الإمارات يشيد بجهود السعودية من أجل راحة الحجاج وأداء مناسكهم في أجواء ميسرة - بوابة الشروق
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رئيس الإمارات يشيد بجهود السعودية من أجل راحة الحجاج وأداء مناسكهم في أجواء ميسرة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يوليه 2022 - 7:25 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يوليه 2022 - 7:25 م

أشاد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بجهود المملكة العربية السعودية من أجل راحة الحجاج وأداء مناسكهم في أجواء ميسرة تعمها السكينة والرحمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، حيث اطمأن على أوضاع حجاج الإمارات وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال "الكعبي" إن الشيخ محمد بن زايد اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي يقدمها المكتب لتيسير أداء مناسكهم، وأبلغه نقل تحياته وتهانيه إلى الحجاج وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم ويتقبل طاعاتهم ويمن عليهم وعلى سائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم.


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