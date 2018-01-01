أعلن نادي توتنهام هوتسبير بشكل رسمي اليوم الجمعة، عن تعاقده مع كليمان لينجليه وذلك على سبيل الإعارة قادمًا من نادي برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل.

بات لينجليه بذلك خامس صفقات توتنهام هذا الصيف بعد كلًا من فريزر فورستر، وإيفان بيريسيتش، وإيف بيسوما، وريتشاليسون.

وقال توتنهام في بيان عبر موقع النادي الرسمي: "يسعدنا أن نعلن عن توقيع كليمان لينغليه على سبيل الإعارة من برشلونة ، حيث سيخضع اللاعب للتخليص الدولي وتصريح العمل".

وأضاف بيان توتنهام: "انضم لينغليه إلى برشلونة في يوليو 2018 وخاض 159 مباراة في جميع المسابقات ، وفاز بالدوري الإسباني في موسمه الأول وكأس الملك في عام 2021".

وأتم البيان: "شارك كليمان في جميع مستويات الشباب لفرنسا من تحت 16 إلى أقل من 21 عامًا ، وشارك لأول مرة مع المنتخب الفرنسي في يونيو 2019 ، ولديه 15 مباراة دولية باسمه".