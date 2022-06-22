بايدن يعرب عن حزنه العميق لوفاة شينزو آبي خلال حادث إطلاق نار

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن "ذهوله وغضبه وحزنه العميق" لوفاة رئيس الوزرء الياباني السابق، شينزو آبي، خلال حادث إطلاق نار بمدينة /نارا/ غربي اليابان في وقت سابق اليوم.

وكتب بايدن - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" اليوم - قائلًا "قبل كل شئ، اهتم آبي بشدة بشأن الشعب الياباني وكرس حياته لخدمتهم، حتى في اللحظة التي تم الاعتداء عليه، كان مشغولًا في عمل الديمقراطية".

وأضاف "بينما هناك المزيد من التفاصيل التي لا نعلم بها حتى الآن، فنحن نعلم أن الاعتداءات العنيفة غير مقبولة أبدًا وأن العنف باستخدام الأسلحة النارية يترك دائمًا ندبة عميقة في المجتمعات المتأثرة به"، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان في هذا الوقت العصيب، كما قدم خالص تعازيه لأسرة آبي.