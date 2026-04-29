وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، والمهندس طارق توفيق الرئيس السابق للغرفة وعضو مجلس الإدارة يوم الاربعاء، وذلك عقب عودة وفد الغرفة من واشنطن بعد المشاركة فى بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة بشكل دوري.

تناول اللقاء الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله من ركيزة أساسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية، الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأمريكي، مشيدا بنتائج بعثة طرق الأبواب ودورها فى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما أشار إلى المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو ٢٠٢٥ بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية، والذي أسهم في دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معربا عن التطلع لعقد النسخة الثانية من المنتدى خلال العام الجاري، بما يعزز الشراكة المؤسسية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.

كما شدد عبدالعاطي، على أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات الدوائية والأنظمة الصحية، والسياحة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.