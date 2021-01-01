الإسكان: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية يهدف لتطوير القاهرة التاريخية

تحدث الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، عن الأسباب الرئيسية لنقل مقار الوزارات من القاهرة التاريخية إلى العاصمة الإدارية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، إن جميع الوزارات تتواجد في وسط القاهرة التي تشهد تكدسا وازدحاما كبيرا، لذا كان نقل الوزارات ضرورة ملحة.

وتابع: «سيتم استغلال المباني التاريخية للوزارات وإعادة استخدامها بما يتناسب مع قيمتها»، لافتًا إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، هدفه تطوير القاهرة التاريخية.

وأوضح عبدالخالق، أن العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا، مشيرا إلى بناء مدن جديدة على محاور وأنفاق سيناء، وأفاد بأن العاصمة الإدارية لن تحل مكان القاهرة، لكن شريك تنموي مع كافة المحاور.

وأكمل: «تم الاتفاق على إنشاء فندقين بمنطقتى أبراج مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون»، موضحًا أن منطقة المدابغ في سور مجرى العيون تحولت لمنطقة عمرانية بأفضل جودة ممكنة.