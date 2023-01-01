الشركة المنتجة لمسلسل «ليه لأ» تدافع عن المشهد المطلوب حذفه: لم نقلل من شأن أحد

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل "ليه لأ"، بيانا للرد على بيان نقابة المهن التمثيلية، بسبب حالة الغضب التي أبداها البعض من مشهد جاء في الجزء الثالث من العمل، الذي يعرض حاليا بإحدى المنصات الرقمية، وأوحى بالتقليل من شأن الفنانين الذين تعلموا في قسم المسرح بكليات الآداب، مقابل من تعلم بأكاديمية الفنون.



ورغم أن بيان النقابة ناشد صناع المسلسل بحذف المشهد احتراما لمشاعر الغاضبين، إلا أن الشركة المنتجة حرصت في بيانها على شرح المشهد، موضحة أن القصد منه كان التمييز بين الدراسة النظرية والعملية، وأن الجهات المختلفة لا تعلم التمثيل بشكل واحد، وأن هذا المشهد لم يهدف للتقليل من شأن أي أحد، أو التقليل من مستواهم الفني.



وختمت البيان بالتأكيد على احترام صناع المسلسل لكل الأساتدة والزملاء والطلاب والخريجين.



يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، أصدرت بيانا تستنكر فيه ما جاء فى أحد المشاهد فى الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ"، الذي يذاع حاليا على إحدى المنصات الرقمية، حيث دار حوار بين اثنتين من الممثلات أبطال العمل حول كلية الآداب قسم علوم المسرح، وأن التمثيل "اللي بجد" فى أكاديمية الفنون.



وجاء في البيان، أن أقسام المسرح بجميع الجامعات هى أقسام رائدة، وقام بالتدريس فيها أعظم أساتذة التمثيل فى مصر والوطن العربى، ومنهم سعد أردش وأحمد عبدالحليم وأحمد حلاوة وخليل مرسى ورانيا فتح الله وجمال ياقوت وفريد النقراشى وعبير منصور ونبيلة حسن أبو الحسن سلام ونبيل الألفى، وآخرون وتخرج فيهم ممثلون على أعلى مستوى.



وأهابت نقابة المهن التمثيلية، بالشركة المنتجة لمسلسل "ليه لأ"، حذف المشهد المذكور احتراما وتقديرا لفن المسرح وأساتذته وللجامعات المصرية العريقة، وبخاصة كليات الآداب وأقسام المسرح.



يذكر أن الفنان محمد علي رزق أول من أثار الموضوع عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، حينما أبدى استياؤه الشديد من المشهد، باعتباره أحد خريجي كلية الآداب قسم مسرح، وكتب أن هناك فنانين كبار تخرجوا من قسم آداب مسرح مثل فتحي عبد الوهاب وسامح حسين وياسر الطوبجي وغيرهم، وأن القسم يعلم التمثيل بشكل جاد، وأن طلاب هذا القسم يعانون من سخرية زملاءهم بالأقسام الأخرى تقليلا مما يدرسوه، وكانوا في انتظار من ينصفهم وليس من يسخر منهم، وطالب باعتذار رسمي من صناع المسلسل.



مسلسل" ليه لأ 3" بطولة نيللي كريم وأحمد طارق.