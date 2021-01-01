قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن من أعراض الإصابة بمرض السكري فقدان الوزن، رغم الشهية العالية التي يتمتع بها المصاب ورغبته في تناول العديد من الأطعمة.

وأضاف خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» عبر فضائية «صدى البلد»، أن من أبرز الأطعمة التي يجب على مريض السكر تناولها «الخيار، الجرجير، السلطة»، لأن هذه الأطعمة لا تحتوي على سعرات حرارية عالية.

وأوضح أن النوع الأول من السكري يمكن علاجه عن طريق الأنسولين، الذي يعمل على ضخ الجلوكوز داخل خلايا الجسم، مشيرا إلى أن أكثر الأعضاء استهلاكا للجلوكوز هو المخ، ولكن قدرة الله جعلته لا يعتمد على الأنسولين إلا عند الشعور بالجوع.

وأفاد بأن الأنسولين يعمل على بناء الدهن في الجسم، كما أن الأنسولين يساعد على زيادة الوزن، محذرا الأشخاص الذين يرغبون في زيادة وزنهم، وغير مصابين بمرض السكري من تناول الأنسولين لتجنب المضاعفات.