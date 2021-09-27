صحة البحيرة: استمرار المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد بـ8 وحدات

- البحيرة في المركز الأول على مستوى الجمهورية بمناظرة 12 ألف حالة خلال عام ونصف

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد "telemedicine"؛ لتشخيص الحالات في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة، بمشاركة أساتذة الطب والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة بالجامعات المصرية؛ لزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد، ناظر أكثر من 12 ألف حالة في نهاية يونيو الماضي، منذ بداية المبادرة في محافظة البحيرة بسبتمبر 2021، من خلال 8 وحدات لتفعيل المنظومة بمستشفيات: "كفر الدوار العام - إيتاي البارود - رشيد - الرحمانية - حميات دمنهور - الدكتور حمدي الطباخ بأبو حمص - صدر دمنهور - النوبارية".

وأضاف "جميعة" أن وحدات خدمة الاستشارات الطبية عن بعد، تعمل على تشخيص الحالات في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة من خلال ربط طبيب الوحدة بالطبيب الاستشاري لوصف الحالة بشكل دقيق، وتوفير الوقت والجهد على الأهالي.

وتعتمد المبادرة على تفعيل نظام الإحالة من الوحدات الصحية الأولية ذات المستوى الأول، إلى المستشفيات المفعل بها الخدمة؛ لمناظرة الحالات كرعاية صحية ذات مستوى ثاني، مع إمكانية عرضها على مستشفيات الجامعة ذات المستوى الثالث المتقدم من الخدمة الصحية المتكاملة للمريض؛ لتخفيف الأعباء عن المرضى البسطاء.

وأشار إلى التواصل مع 21 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، حيث يمكن التواصل من خلالها مباشرةً مع هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية الكبرى والمستشفيات التخصصية المتميزة مثل: "كلية طب القصر العيني، وأبوالريش الياباني، وجامعة عين شمس، والدمرداش، والقلب الجامعي بأسيوط، والجامعة الرئيسي بأسيوط، والجامعة بكفرالشيخ، وجامعة بنها، والأطفال الجامعي بسموحة، وسموحة الجامعي الطوارئ، والجامعة بسوهاج، والمستشفى الجامعي بالمنوفية، وجامعة الزقازيق، وقناة السويس الجامعي، وجامعة المنصورة للأطفال، وجامعة المنصورة الرئيسي، والمستشفى الجامعي بأسوان، وطنطا التعليمي، ومستشفى الحوض المرصود، ومستشفى أم المصريين، ومستشفى العجمي بالإسكندرية".

وتعد خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد، من أعظم الخدمات التي تم توفيرها ببعض الأماكن بمستشفيات مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، وعن طريقها يجري تداول الحالة وتشخيصها وتبادل الآراء حولها، من خلال الأساتذة الكبار، باستخدام تقنية المشاهدة المباشرة، وباستخدام المشتملات التشخيصية المصاحبة للجهاز، والربط بين طبيب المستشفى، والأساتذة والاستشاريين من الجامعات المصرية، ويجري عرض الأشعة والتحاليل الطبية التي أجريت للحالة.

وأصبحت هذه التقنية بمثابة المنقذ لكثير من الحالات، فمنذ أن بدأت تلك الخدمة منذ أكثر من عام ونصف تقريبا، والحلم كان افتتاح أكبر عددا من وحدات "التليميدسن" بالمستشفيات، وخاصة الأماكن النائية والبعيدة حتى يتم توفير الوقت والجهد على الجميع وخاصة المرضى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى افتتاح وحدات جديدة بعدة مستشفيات على أرض محافظة البحيرة قريبا، وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية.