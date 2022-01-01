الاستخبارات الإسرائيلية تحذر: تآكل قوة الردع أمام حزب الله سيقود لمواجهة شاملة



حذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، اليوم السبت، من أن تآكل قوة الردع في مواجهة حزب الله اللبناني يمكن أن يفضي إلى اندلاع مواجهة شاملة على الجبهة الشمالية.

ونقلت قناة «مكان» الإسرائيلية، عن مسئولين في الشبكة، القول إن إسرائيل تُكرّس الانطباع بأنها غير معنية بمواجهة مع حزب الله، بخلاف سياساتها المتبعة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما يعزز دافعية الحزب لمواصلة الاستفزازات، وضمن ذلك السماح بإطلاق قذيفة مدفعية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، فضلا عما سبق ذلك من إطلاق صواريخ.

وأضاف المسئولون: «أكثر مظاهر الاستفزاز صخبا التي أقدم عليها حزب الله مؤخرا، تمثلت في نصب خيام لعناصره داخل منطقة تعود إلى سيادة إسرائيل»، في إشارة إلى منطقة مزارع شبعا.

ولفتت القناة إلى أن مظاهر التصعيد التي أقدم عليها حزب الله مؤخرا، تترافق مع التطورات الأمنية في الضفة الغربية، كما عكست ذلك العملية العسكرية في جنين، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وزاد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل، والذي تركز في الآونة الأخيرة في مزارع شبعا، ليشمل قرية الغجر.

وندد لبنان بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر، واتهمها بأنها محاولة ضم وقضم للحقوق، ووصفت الخارجية اللبنانية هذه الخطوات بأنها خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.